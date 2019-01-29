Замминистра спрогнозировал, когда Украина может вступить в НАТО

На сегодня в вопросах вооружения, взаимодействия войск и другого Украина уже соответствует стандартам НАТО. А некоторый опыт Украины намного больше, чем у Североатлантического альянса.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Заместитель министра, комментируя заявление Президента Украины Петра Порошенко относительно того, что Украина подаст заявку на членство в Европейском Союзе в 2024 году, отметил, что такая заявка будет ответом, что еще нужно будет сделать Украине. Гость программы также прокомментировал заявление Президента о получении Плана действий относительно членства в НАТО.

«План действий относительно членства – это задачи, которые берет страна по достижению стандартов НАТО. На сегодня в отношении некоторых систем – относительно вооружения, взаимодействия войск и многое другое мы уже соответствуем этим стандартам. А некоторый наш опыт гораздо выше, чем в НАТО, так как в НАТО давно не было войны. Но НАТО – военно-политический союз и кроме военной составляющей, с которой все более-менее нормально, есть политическая составляющая. Это судебная, административная реформа, много чего другого еще нужно сделать. Но, я думаю, вступление в НАТО может состояться через два-три года. Вступление в ЕС и подача заявки, думаю, скорее всего, будет в 2024 году, и заявка будет ответом, что еще надо будет сделать», – отметил Юрий Грымчак.

Зато другой гость программы – политолог Алексей Якубин заявил, что такие сроки являются нереалистичными.

«Сейчас НАТО находится не в лучшем состоянии – идет борьба за финансирование и тому подобное. И есть определенные преграды, которые мешают нашей стране туда вступить. Во-первых, она имеет территориальные проблемы, а НАТО не принимает страны с территориальными проблемами. Во-вторых, я не уверен, что у нас есть консенсус в обществе относительно НАТО», – отметил Алексей Якубин.

Напомним, 29 января Петр Порошенко объявил, что будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах 31 марта.

Петр Порошенко во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» назвал 5 приоритетных отраслей украинской экономики. Он подчеркнул, что единственный шанс сохранить государство – стать европейским государством счастливых людей.

Как сообщалось, Петр Порошенко раскритиковал «канцлерскую» идею Тимошенко.

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