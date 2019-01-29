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вторник, 29 января, 2019, 19:38 Политика
Ирина Геращенко накричала на дезертиров, которые сбежали от Порошенко

Пять лет назад 5 политических сил заявили, что они будут работать в коалиции, но три из них потом убежали. Я считаю их дезертирами. Поэтому в президенты не стоит выбирать дезертиров, лучше голосовать за воина.

Об этом во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» , который транслировал телеканал ZIK заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По словам госпожи Геращенко, очень большой кусок возможностей развития унесла война, но не меньший забрали внутренние распри.

«Пять лет назад, когда 5 политических сил заявили, что они будут работать в коалиции, три из них потом убежали. Я считаю их дезертирами. Собственно, к дезертирам на фронте отношение очень позорное. Стоит ли выбирать дезертиров в президенты? Лучше голосовать за воина», – отметила Геращенко.

По ее словам, нужно осознать, что на ближайших выборах будет осуществляться цивилизационный выбор. Госпожа Геращенко убеждена, что Порошенко есть о чем говорить и это действительно дела Президента, который смог сделать ключевое – сохранить государство.

«Если не будет Украины, не будет государства, то все остальное теряет смысл. Он сумел поддержать, модернизировать и сплотить украинскую армию, которая сегодня движется к стандартам НАТО», – отметила первый вице-спикер Верховной Рады.

В то же время госпожа Геращенко отметила, что это были очень непростые годы, что команда Президента сделала многое, но были и ошибки, и неудачи.

«Возможно, не такими быстрыми темпами развивалась страна, как того бы хотелось украинцам, но Порошенко на сегодня единственный кандидат, который в своей речи, как действующий Президент и будущий Президент, имел зерна самокритики и очень большой блок признании ошибок и вещей, которые надо догонять. Все остальные кандидаты у нас «белые и пушистые», – прокомментировала Ирина Геращенко.

Напомним, что во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Петр Порошенко объявил, что будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах 31 марта.
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2019-01-29 19:59 :53