Игрища с Государственным реестром избирателей: Гриценко угрожает подать в суд на ЦИК

Анатолий Гриценко. Скриншот с видео

Анатолий Гриценко угрожает судом Центральной избирательной комиссии.

Об этом кандидат в президенты и лидер партии «Гражданская позиция» написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня на полчаса сходил в ЦИК. И сразу поставил штабу задачу готовить судебный иск. Самой ЦИК», – написал Гриценко.

По его словам, закон предоставляет ему как кандидату право проверить Государственный реестр избирателей, чтобы выявить и изъять из него «мертвых и нерожденных» и предотвратить возможные фальсификации со стороны власти, которая этот реестр ведет.

Гриценко сказал, что в ЦИК ему выдали реестр и код для доступа к нему.

«Но предупредила: на этих выборах, в отличие от предыдущих, я уже не смогу работать с реестром где и когда мне удобно – только в здании ЦИК, в их специальном помещении, на их специальном компьютере, только в рабочие дни и только в рабочее время 09.00-18.00. Я не смогу привлекать к проверке реестра больше никого, даже зарегистрированных той же ЦИК моих доверенных лиц», – отметил кандидат в президенты.

По информации Гриценко, новый порядок ЦИК нынешнего состава утвердила 25 октября прошлого года. В этих изменениях Гриценко подозревает СБУ и Петра Порошенко, который назначает главу Службы безопасности.

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