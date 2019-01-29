Игорь Кононенко заявил об иностранных заказчиках скандала с Абромавичусом

То, что скандал с экс-министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом оказался только пшиком, сегодня понимают все, и даже те журналисты, которые ко мне не очень лояльно относились.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Игорь Кононенко прокомментировал свой «демонический» образ в СМИ, а также как он сам относится к тому, что его считают неофициальным представителем президента по связям с бизнесом. В частности, он упомянул о скандале с экс-министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом.

«От скандала с Абромавичусом остались одни «пузыри». Даже больше, я могу сказать, что у меня есть информация, кто это сделал, почему и знаю даже фамилии!» – заявил Игорь Кононенко.

К сожалению, признал представитель БПП, сейчас он не может огласить эти имена по определенным причинам.

«Это достаточно известные не граждане Украины, подчеркиваю – не граждане! Сегодня, к сожалению, я не могу назвать их имена, но придет время, и я это обязательно сделаю! Но то, что этот скандал оказался только пшиком, сегодня понимают все, и даже те журналисты, которые ко мне не очень лояльно относились», – подчеркнул Игорь Кононенко.

Напомним, Айвараса Абромавичуса лично пригласил в команду Президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции «Солидарность» с предложением выдвинуть его на пост министра экономического развития и торговли.

По словам Айвараса Абромавичуса, Игорь Кононенко лоббировал своих людей на должности гендиректоров компаний, с которыми имел свои интересы.

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