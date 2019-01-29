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вторник, 29 января, 2019, 1:19 Мир
Японский фонд назвал 10 самых влиятельных городов мира в 2018 году

Японский Фонд памяти Море назвал Лондон самым влиятельным городом мира в 2018 году. В первую пятерку также вошли Нью-Йорк, Токио, Париж и Сингапур.

Об этом сообщает 1NEWS.

Авторы рейтинга оценили 44 города по шести основным факторам: экономика, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР или, проще говоря, разработка и внедрение инноваций), культурное взаимодействие, пригодность к жизни, экология и доступная среда.

По мнению авторов рейтинга, в этом году усилилось влияние некоторых североамериканских городов в то время, как азиатские «звезды» потеряли свои позиции. Например за год, Пекин «упал» с 13 на 23 строчку из-за ухудшения транспортной инфраструктуры, а Шанхай опустился с 15 на 26 строчку из-за ухудшения экономики.

Москва занимает 33 строчку рейтинга между Куала-Лумпур и Стамбулом. При этом российская столица стоит на 14-м месте по доступности среды, на 20-м месте по культурному обмену и на 22-м месте по разработке и внедрению инноваций. Самым «невлиятельным» из предложенных городов оказался Каир.

Фонд памяти Море и Институт урбанистических стратегий составляют индекс влиятельных городов, начиная с 2008 года.
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