Виталия Кличко госпитализировали в Австрии

Мэр Киева Виталий Кличко был госпитализирован в Австрии, где находится на обследовании в клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль из-за рецидива старой травмы спины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на XSport, которое владеет информацией от пресс-секретаря городского головы.

26 января мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из города Давос, где проходил экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.

«Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины», – сказала пресс-секретарь.

Добавляется, что детали неизвестны.

«Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было», – сказала она.

Кроме того, пресс-секретарь не сказала ничего о дате возвращения столичного мэра к своим обязанностям. При этом, она добавила, что в связи с этим, мэр отложил рабочий визит в Осло.

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