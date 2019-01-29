Власть саботирует перепись населения Украины, – журналист

Мы, украинцы, очень скоро вымрем, как мамонты или динозавры. И это без шуток, ведь в Украине смертность в полтора раза превышает рождаемость.

Об этом пишет Артем Овдиенко, – сообщает begemot.

Ежегодно количество украинцев уменьшается на 150 тысяч. То есть, ежегодно в Украине вымирает население целого небольшого города, например, как Кропивницкий!

Причины достаточно типичны для старого мира: европейские женщины не хотят рожать больше одного ребенка, тогда как в африканских странах или странах Ближнего Востока на одну женщину статистика показывает три ребенка не меньше.

Эмиграция украинцев

Типичные для европейцев тенденции в Украине накладывается и желание наших сограждан эмигрировать. На данный момент чуть больше 1 млн украинцев едут за границу на заработки и пересылают домой деньги. Нацбанк говорит, что трудовые мигранты за 2018 год переслали в Украину астрономические 12 млрд американских долларов – это как и плюс для страны. Однако мало кто из отечественных гастарбайтеров хотят возвращаться на Родину, и ищут пути, чтобы остаться в комфортной для жизни стране.

Влияние войны на эмиграцию

Повлияла на эмиграцию, конечно, и война с Россией. Вынужденные переселенцы, которые не нашли убежища на территории мирной Украины, – отправились за границу. Были такие, кто целенаправленно бежал из Украины в Россию – пламенный привет Виктору Федоровичу и Николаю Яновичу, они вообще не потеря для украинской нации, но их также надо учитывать.

Получается, что в Украине давно уже не 52 млн граждан, как это было в начале 1990-х, и даже не 48,5 млн – как это показала перепись 2001 года – нас на данный момент, предполагаю, лишь 35 млн. То есть, население Украины с начала независимости сократилось в полтора раза.

Почему оттягивают перепись населения?

А сколько нас точно – никто точно сказать не может, ведь та единственная и последняя перепись населения проводили 18 лет назад. Как так, ведь вроде это же очень важная цифра, которая необходима для расчета экономических показателей, планирование бюджета, расходов и тому подобное. Но в 2011-м, как это должно быть, – новую перепись не провели, якобы из-за нехватки средств. Спустя год отложили, а во время Революции и войны точно было не до того.

Отложили всеукраинскую перепись до лучших времен. В чем проблема? А она значима накануне приближающихся выборов, – это если мы действительно хотим честных выборов. Неясность с точным количеством украинцев дает возможность действующей власти, воспользовавшись админресурсом, приписать любому кандидату дополнительные проценты голосов, а это будут те «мертвые души», которые должны были бы во время переписи обнаружить.

Теперь становится понятно, почему целых 18 лет ни «оранжевая», ни «бело-голубая», ни власть «майдана» не имели желания устраивать всеукраинскую перепись населения. Объясняли они это нехваткой государственных средств. А все потому, что те +10% голосов, которые можно дорисовать за счет «мертвых душ» – очень лакомый кусок и гарантия победы провластного кандидата. От таких козырей никто, конечно, по собственной воле отказаться бессилен, по крайней мере, в наши стране...

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