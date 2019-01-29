Вынесение приговора Манафорту отложили из-за того, что он врал

Приговор бывшему руководителю предвыборной кампании Дональда Трампа и политтехнологу «Партии регионов» Полу Манафорту за банковское и налоговое мошенничество было отложено на неопределенный срок из-за утверждения, что он солгал следствию.

Об этом пишет Bloomberg, – сообщает Украинская правда.

Прокуроры специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в выборах в США, обвинили Манафорта в нарушении соглашения о сотрудничестве, заключенного им с ними в сентябре. По этому вопросу на 4 февраля назначено закрытое слушание в суде штата Вашингтон.

«Поскольку представляется, что разрешения текущего спора в отношении обвинения подсудимого в округе Колумбия может иметь некоторое влияние на решение о вынесении приговора по этому делу, разумно и целесообразно отложить вынесение приговора по этому делу до разрешения спора по делу в Вашингтоне», – заявил окружной судья.

Приговор в деле, которое рассматривал суд в Вирджинии, было назначено на 8 февраля.

Напоминаем:

В августе жюри присяжных признало Манафорта виновным в 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговые махинации, нарушения банковского законодательства и сокрытие счетов в иностранных банках.

Окружной судья США назначил дату приговора для Пола Манафорта на 8 февраля 2019 года. Суд планирует вынести приговор по Манафорту в рамках первого судебного процесса, где его обвиняют в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Специальный советник ФБР, который расследует дело о предполагаемом заговоре Трампа с Россией, Роберт Мюллер заявил, что Манафорт соврал федеральным следователям о сотрудничестве с Константином Килимником и контактах с чиновниками администрации Трампа.

Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.

Ранее в интервью «Радио Свобода» Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Мюллера Килимника называют «бывшим русским разведчиком», обозначая в материалах дела как «Лицо А» и не прилагая больше никаких деталей.

Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 по 2015 гг., а также «видел, как Манафорт работал в разных странах». О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся «в Европе и Африке».

Из-за технической ошибки защитников команды Манафорта, стало известно, что, среди прочего, его подозревают в обсуждении с Килимником «мирного плана» по Украине.

Позже сообщалось, что Мюллер выясняет, пытался ли кто-то из украинцев, посетивших инаугурацию Дональда Трампа, предложить новой администрации «мирные» планы и другие соглашения, совпадающие с интересами Москвы.

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