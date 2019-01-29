Венгрия отказалась вести жесткую линию против РФ и Китая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на требование Вашингтона проводить более жесткую политику в отношении РФ и Китая заявил, что его страна стремится вести такую же нейтральную политику, как и Австрия.

Об этом говорится в статье издания The Wall Street Journal со ссылкой на источники, – сообщает Укринформ со ссылкой на Daily News Hungary.

«Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал американским дипломатам, что хочет, чтобы его страна была такой же «нейтральной, как Австрия», когда Вашингтон настаивает на более жесткой линии в отношении России и Китая», – говорится в сообщении.

Помощник Орбана отметил, что Будапешт стремится оставаться ответственным членом НАТО и ценит безопасность, которую гарантирует ему Альянс.

Однако высокопоставленный венгерский чиновник заявил, что Орбан категорически выступает против давления США.

По данным WSJ, Орбан заявил об этом послу США в Будапеште во время встречи в декабре прошлого года.

Как отмечается, в течение последних недель Вашингтон стремится сплотить союзников по НАТО для противодействия потенциальному кибершпионству со стороны Китая, а также в течение многих месяцев поощряют НАТО к усилению поддержки Украины на фоне агрессии РФ.

«Орбан отказался от действий в обоих направлениях. Как и другие европейские лидеры, он пригласил Китай инвестировать в интернет-инфраструктуру страны. Он также блокирует проведение встреч с Украиной в НАТО на министерском уровне, поскольку, как говорит его правительство, он хочет, чтобы в украинских школах было больше уроков на венгерском для венгероязычные меньшинства Украины», – говорится в публикации.

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