Вакарчук рассказал об общении с Президентом

Общаюсь с разными политиками и государственными чиновниками. Среди них, безусловно, является и Президент Украины, с которым мы обсуждаем возможные изменения в стране.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» на телеканале ZIK рассказал музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук.

«Я общаюсь с разными политиками и государственными чиновниками, безусловно, я общался с Президентом. Один процент разговоров занимает: «Доброго дня. Как дела?», а 99 процентов речь идет о моем желании настоящих перемен в стране», – сказал Вакарчук.

Он рассказал, когда только начинался разговор про Антикоррупционный суд и этого даже не было в требованиях Международного валютного фонда, были люди, которые хотели изменений.

«Речь идет о активистах, представителей общественного сектора и мы вместе с ними думали о том, как сделать так, чтобы такое учреждение как Антикоррупционный суд существовал. Безусловно, были разговоры с Президентом по этому поводу. Также писали письма, один из которых был инициирован мной. Для меня большая честь, потому что его подписали иерархи православной церкви Филарет и Блаженнейший Святослав. Также его подписало большое количество моральных авторитетов: Ада Роговцева и Сергей Жадан», – отметил он.

Поэтому, по его словам, на самом деле, переговоры были очень важны. И именно эти люди, рядом с которыми стоял и он, стали в авангарде этого движения. И именно без общения с Президентом и без дискуссий, видимо, все это происходило бы гораздо медленнее.

«Конечно, не все эти процессы видят и не обо всех мы говорим громко, но это не моя задача рассказывать о своих заслугах. Поскольку возник вопрос, то я рассказываю, что именно так происходит мое общение с Президентом. Я считаю себя сознательным гражданином, которому болит ситуация в стране, ибо я вижу, что происходит. И, например, Антикоррупционный суд, я убежден нам очень нужен и это важно. Поэтому я готов общаться с любым, кто поможет мне достичь этой цели», – прокомментировал Вакарчук.

Также он сказал о том, что у него нет планов по поддержке кандидатов на президентских выборах.

«Как избиратель, сознательный гражданин и человек, который декларирует желание настоящих перемен, для меня сейчас главным является не фамилия, а идеи и их имплементация. Потому что главное, что делают политики или потенциальные кандидаты в президенты и гораздо меньше, что они говорят. Хотя, это определяет определенный уровень мировоззрения. Поэтому я считаю, что оценивать надо хорошие и плохие дела, а не хороших и плохих людей. Считаю, что сейчас начнется президентская кампания и у всех кандидатов, которых уже много зарегистрировалось, будет шанс показать, чего они стоят. А мы все сделаем свой выбор», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Также, он пояснил, почему так поздно объявил о том, что не пойдет в Президенты.

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