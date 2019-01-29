В Южной Корее подтвердили вспышку ящура

Южная Корея подтвердила вспышку ящура на ферме, расположенной менее чем в 80 километрах к югу от Сеула.

По это сообщает Yonhap.

Первая вспышка болезни животных этого года была подтвержден на ферме коровьего молока в Anson, расположенной в 77 километрах к югу от Сеула.

Владелец фермы сообщил о подозрении рано утром после того, как около 20 из 120 коров на ферме были замеченные симптомы ящура, сообщают представители карантина из провинции Кенги.

Начальные пробы подтвердили вспышку ящура типа 0 FMD, добавляют они.

Должностные лица карантина сказали, что все головы крупного рогатого скота на пострадавшей ферме будут уничтожены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, которая поражает парных животных, включая свиней, коз и оленей.

Также 500 животных в восьми разных хозяйствах, расположенных менее чем за 500 метров от пораженной фермы, также могут быть забракованы, по словам чиновников.

24-часовое блокирование также было принято ко всем животноводческим фермам в пределах трех километров от пораженной фермы, сказали они, добавив, что этот шаг повлияет на 82 фермы с общим количеством 4300 животных.

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