В Украине онлайн можно проверить, закреплен ли человек за избирательным округом

Право на волеизъявление украинцев. В Государственном реестре избирателей зарегистрировано более 30 миллионов избирателей. Если человек не уверен, закреплен ли он за избирательным округом, то уже сейчас может это проверить, например, в Интернете.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Избирателям уже сейчас советуют узнать, есть ли они в Реестре избирателей. Сперва стоит проверить и найти себя в списках. И сделать это можно онлайн на сайте Государственного реестра. Для этого надо войти в «Кабинет избирателя» и нажать кнопку «Проверить данные в Реестре» и указать необходимые данные.

Журналистка, которая решила проверить, есть ли она в списках избирателей, выяснила, что до сих пор зарегистрирована по тому адресу, с которого выписалась еще в 2014 году. И уже пять лет, как зарегистрированна по новой.

То есть и приглашение, и бюллетень она бы не смогла получить. Как так произошло, и что делать – решила выяснить в ЦИК. Там заверили, что данные избирателей обновляют ежемесячно. И делают это на основе консультаций с другими органами государственной власти, в частности с Миграционной службой.

«Возможно, произошла какая-то досадная ошибка, что орган, который обязан был подавать о вас сведения, этого не сделал. Это тот случай, когда вам нужно обратиться в отдел ведения», – рассказал руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

Поэтому те, кто заметил еще какие-то неточности, должны обратиться к государственному регистратору по месту прописки. Прийти туда с паспортом для сверки данных. Там проверить, есть ли в перечне, если не сможете этого сделать через Интернет. А вот бросить бюллетень можно в любой удобной для вас участке.

«Нужно выбрать участок, на котором этот человек хочет проголосовать, и обратиться в орган ведения Реестра избирателей. Физически нужно прийти, написать заявление, принести паспорт и сказать: я хочу проголосовать здесь. Написать в заявлении и добавить определенные документы, почему человек хочет проголосовать именно здесь», – отметил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Это может быть справка с места работы, аренды жилья или учебного заведения. Впрочем не стоит затягивать.

«Этот механизм работает с первого дня избирательного процесса и завершается за пять дней до дня голосования. Именно – до 25 марта включительно», – отметил Стельмах.

Если же будет второй тур выборов, весь этот процесс надо повторить. Если соблюсти всего этого алгоритма, – сложностей с правом на голос возникнуть не должно, говорят специалисты. Кроме тех людей, кто по разным причинам не имеет регистрации вообще.

«Для этой категории граждан нет специальной процедуры. И им придется обращаться в суд. Потому что включение в список без регистрации является проблематичным», – отметила координатор общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Другая зона риска – это те, кому вот-вот исполнится 18. Впрочем в ЦИК заверили, их списки подают заранее.

Напомним, директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.

Татьяна Гаврилюк. Артур Коноваленко. Дмитрий Никифоров, «Первые о главном»

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