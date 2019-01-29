В США назвали демонстрацию Россией новой ракеты 9М729 имитацией и пропагандой

Устроена российским Министерством обороны первая открытая демонстрация российской крылатой ракеты 9М729, которая состоялась 23 января, является имитацией, риторикой и обычной пропагандой.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон, – сообщает dt.ru.

Томпсон аргументировала свои слова тем, что у присутствующих на демонстрации не было возможности задавать российским военным вопрос.

«Это было просто смешно», – заявила она, добавив, что демонстрация ракеты в статичном положении не является доказательством того, что дальность полета крылатой ракеты 9М729 соответствует Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

9М729 – ракетный комплекс с крылатой ракетой большой дальности наземного базирования. Вероятно, что 9М729 является сухопутным вариантом ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК»; разработанный ОКБ «Новатор» (за что иногда называется 9М729 «Новатор»). Создание и испытание подобной ракеты в наземном варианте признается США и НАТО нарушением Договора о сокращении РСМД, который был подписан в 1987 г. между СССР и США.

Ранее заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила о том, что Соединенные Штаты требуют от России уничтожить ракету 9М729, наличием которой Москва нарушает ДРСМД – в этом случае договор может быть спасен.

Перед этим Томпсон заявила, что США начнут выход из ДРСМД со 2 февраля, утверждая, что в Вашингтоне не видят соблюдения договоренностей со стороны России.

Напомним, 22 октября 2018 года было объявлено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как российская сторона нарушает условия, а Китай и другие ядерные государства к нему вообще не присоединялись.

В РФ претензии США отвергли, назвав позицию Вашингтона «опасной». Для переговоров по этому вопросу Москву посетил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Договор о РСМД был подписан США и СССР в 1987 году. Стороны обязались уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой дальности (500-1000 км), а также не производить и не развертывать вооружения этого класса в будущем.

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