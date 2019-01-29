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вторник, 29 января, 2019, 13:34 Мир
В Швейцарии начался цикл карнавалов в масках – громкие проводы зимы

В январе-феврале в Швейцарии стартует цикл карнавалов в масках, в каждом кантоне может происходить в свои дни. Поэтому швейцарцы шутят, что карнавалы у них идут регулярно.

Эти карнавалы посвященные проводам зимы. Например, Люцернский карнавал – один из старейших карнавалов в Европе. Традиция его проведения уходит в 15 век. Также интересно, что от шума Бернского карнавала, говорят, просыпаются от зимней спячки медведи.

На фотографиях вы можете увидеть первый день карнавала в масках в небольшом городке Герзау, которое расположено в долине рядом с озером и живописной горой.
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