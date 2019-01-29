В Ровенской области обнаружили фальсификации при проведении вакцинации против кори

Специалисты Государственного учреждения «Ровенский областной лабораторный центр МЗ Украины» обнаружили в регионе массовые факты фальсификации проведения вакцинации против заболевания корью.

Об этом собкору ИA ZIK сообщил руководитель центра Роман Сафонов.

Расследование, проведенное сотрудниками центра в поселке городского типа Квасилов, вблизи Ровно, подтвердило, по крайней мере на половину недостоверность данных о вакцинации детей против заболевания корью.

Каким именно образом происходит фальсификация с целью предоставления справок о прививках – в центре не берутся утверждать.

В целом же, с начала года зафиксировали случаи кори в 14 учебных заведениях области. По данным официальной статистики, против кори в области сейчас вакцинировано 95% детей.

В области уже с начала этого года зафиксировано 1112 больных корью, в 746 из них – дети. Для сравнения: за весь 2018 год на Ровенщине было зафиксировано 3002 больных корью.

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