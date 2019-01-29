В Париже состоится выставка украинского политзаключенного Кремля Романа Сущенко

В Париже состоится выставка творческих работ в жанре изобразительного искусства незаконно засудженного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Открытие выставки «Искусство за решеткой» запланировано на 15 февраля. Событие состоится в Культурно-информационном центре Посольства Украины во Франции, – пишет «Неделя».

Как сообщалось, украинский журналист Роман Сущенко, который содержится в колонии в Кировской области, впервые провел длительное свидание с женой и дочерью.

Напомним, 4 июня в Москве суд огласил приговор незаконно задержанному в России украинскому журналисту Роману Сущенко – он получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал законным решение Московского городского суда о 12 лет заключения для Сущенко. В свою очередь, журналист заявил, что рассчитывает на обмен и пообещал семье что обязательно вернется.

14 декабря дочь Сущенко Юлия сообщила, что в селе Утробино ее отцу врачи колонии поставили диагноз «артериальная гипертензия» и дали рекомендации на обследование в другом городе.

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