В оккупированном Крыму задержали киевлянина, которого обвиняют в порче памятника оккупантам

В оккупированном Симферополе задержали киевлянина: его обвиняют в том, что он якобы облил краской памятник русским солдатам, которые участвовали в оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, – сообщает Апостроф.

Имя мужчины не сообщается. Он находится в изоляторе временного содержания.

«Гражданин Украины, проживающий в Киеве, в ночь на 28 января облил красной краской памятник в Симферополе. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, где его порядок и условия содержания под стражей полностью соблюдаются», – сказала Москалькова.

Киевлянину предъявлено обвинение в «вандализме», в течение трех суток ему будет избрана мера пресечения.

«В мой адрес от него никаких жалоб и обращений не поступало. Он не скрывает, что недоволен ситуацией в Крыму, положением людей. Хочет дать какой-то политический резонанс, поэтому определенный элемент провокации здесь имеет место», – заявила Москалькова.

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