В Китае незамужним сотрудницам предоставят дополнительные выходные для личной жизни

Две китайские компании предложили незамужним сотрудницам в возрасте за 30 лет дополнительные выходные, чтобы они устраивали свою личную жизнь.

Две компании в китайском Ханчжоу предоставили незамужним сотрудницам старше 30 лет дополнительный восьмидневный отпуск на время китайского Нового года, в дополнение к семи государственным выходным. Предполагается, что в дополнительные выходные дни женщины имеют возможность налаживать свою личную жизнь, пишет УНИАН.

По словам менеджера по персоналу одной из этих компаний, Hangzhou Songcheng Performance, сотрудницы с энтузиазмом встретили это решение. Мужчин и женщин в компании примерно поровну, но женщины работают в основном во внутренних отделах и почти не имеют возможности знакомиться с молодыми людьми.

Ранее в январе одна из городских школ Ханчжоу начала давать дополнительные выходные одиноким бездетным учителям, чтобы у тех появилось время на свидание. По мнению школьной администрации, ученикам пойдет на пользу, если их педагоги будут счастливы. В Китае к незамужним женщинам старше 30 лет часто относятся снисходительно, называя их словом, которое можно перевести как «остаточные». Это связано с убеждением, что после 25 женщине сложнее выйти замуж. Вместе с этим в Китае наблюдается общемировая тенденция, согласно которой все больше женщин сосредоточиваются на карьере и выходят замуж позже традиционного возраста – или считают, что лучше вообще не вступать в брак.

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