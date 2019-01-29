В Киеве неизвестные посреди улицы выстрелили в голову мужчине

В Днепровском районе Киева неизвестные выстрелили случайному прохожему в голову.

Об этом сообщает УНН.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 27 января, возле продуктового магазина на улице Петра Запорожца. По словам очевидцев, пострадавший стоял рядом с помещением магазина, когда мимо проходили трое неизвестных мужчин. Один из прохожих остановился и внезапно выстрелил в мужчину. После этого все трое быстро скрылись в неизвестном направлении.

«Потерпевший госпитализирован с огнестрельным проникающим ранением в голову. Состояние мужчины тяжелое. Сейчас полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления, устанавливает круг причастных лиц. Открыто уголовное производство о покушении на убийство», – говорится в сообщении.

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