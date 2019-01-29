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вторник, 29 января, 2019, 0:43 Киев
В Киеве грузовик вылетел на встречную полосу

Вечером в понедельник, 28 января, в Киеве возле моста Патона произошло серьезное ДТП: грузовик вылетел со встречной полосы и врезался в легковой автомобиль.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Как отмечается, грузовой автомобиль выехал со встречной полосы, проскочил отбойник и врезался в Nissan. Легковой автомобиль зажало между передними и задними колесами грузовика.

По предварительной информации, в аварии пострадала одна девушка. Подробности о пострадавших и причины аварии выясняются.

Машины получили серьезные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция.

 
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ДТПКиевгрузовикновости Украины
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