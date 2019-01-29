В храме Святой Софии в Стамбуле появится аудиогид на украинском языке

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что в Стамбуле, где существует достаточно большая община христиан, договорились об установлении аудиогида на украинском языке в храме Святой Софии. По словам посла, наша сторона договорилась о украинском переводе, потому что это влияет на имидж страны.

Таким образом туристам из Украины облегчат экскурсии одним из самых известных мест.

Об этом рассказал+ сам посол, – сообщает segodnya.

«В Стамбуле договорились про аудиогид на украинском языке в Святой Софии. Это важно, потому что это знаменитое, одно из самых популярных туристических мест страны», – подчеркнул Андрей Сибига.

Так же он напомнил, что ранее силами украинских дипломатов была убрана надпись на могиле Роксоланы в усыпальнице мечети Сулеймании про ее якобы российское происхождение.

«Раньше на табличке было указано, что Роксолана из России, теперь эта надпись изменена. На первый взгляд это может показаться не таким важным, но это место посещают десятки тысяч туристов и у части из них в памяти останется, что Роксолана Хюррем из России, хотя это не так», – добавил посол.

Ежегодно количество туристов из Украины в Турции растет. 2016 года Турцию посетили 1 млн 50 тысяч туристов из Украины, 2017 – 1 млн 250 тысяч, в 2018 году – почти 1 млн 400 тысяч.

Святая София – бывший патриарший православный собор, впоследствии – мечеть, сейчас – музей «Айя София». Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире

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