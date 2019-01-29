В библиотеки Милана закупили украинские книги

Итальянско-украинская культурная ассоциация «Майдан» вместе с Итальянской ассоциацией украинских студий собрали средства для приобретения литературы про Украину и украинскую культуру, а также выдающихся произведений украинской литературы в итальянском переводе для городских библиотек Милана. Отдельные книги были бесплатно подарены неравнодушными членами ассоциаций и самими авторами.

Акцию также поддержало Украинское Консульство в Милане, – пишет «День».

Среди закупленных книг перевод «Желтого князя» Василия Барки, учебник для изучения украинского языка Кристины Кричковской, украинско-итальянские словари, монография Оксаны Пахлевской и Джованна Броджи, посвященная творчеству Тараса Шевченко, книги-исследования украинской истории и культуры журналиста Массимилиано Ди Паскуале, исторический труд итальянского историка Этторе Чиннелла «Украина. Забытый геноцид». В целом за собранные средства удалось приобрести 33 книги, которые после каталогизации будут доступны посетителям миланских библиотек. Кроме столицы региона Ломбардия благодаря усилиям местной украинской диаспоры книги получат и библиотеки таких маленьких городков как Реджо-нель-Эмилия и Боргоманеро.

«Хочу поблагодарить всех, кто приобщился к этой очень важной акции, благодаря которой немало людей сможет узнать об украинской культуре, – отметил президент ассоциации «Майдан» Фабио Преведелло, – Как культурная ассоциация мы имеем еще много идей для популяризации украинской истории, языка, традиций. В ближайшее время планируем подарить эти же книги библиотекам других регионов. Украинская культура – это не только вышиванки и громкие празднования. Она может обогатить культуру итальянскую и европейскую».

Подобная инициатива вызвала немалый энтузиазм и живое обсуждение в социальных сетях. Представители украинской диаспоры уже вскоре хотят провести сбор средств для приобретения литературы об Украине в разных уголках Италии.

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