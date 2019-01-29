вторник, 29 января, 2019, 22:35 Общество
В Австрии 2019 год посвятили украинской культуре
В Австрии провозгласили 2019-й годом украинской культуры.
Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.
«Уважаемые друзья! Как вы знаете, мы давно добивались провозглашения года украинской культуры в Австрии. В этом году мечта осуществилась. Год провозглашен», – говорится в сообщении.
Посол отмечает, что на прошлой неделе правительство приняло решение, что год будет проводить молодая команда Украинского института.
По его словам, на проект выделены серьезные средства.
В программе года культуры предусмотрено, в частности, фотовыставку, концерты украинской музыки, дни украинского кино в апреле, украинский стенд на книжной ярмарке, показы моды и литературный фестиваль.
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