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вторник, 29 января, 2019, 22:35 Общество
В Австрии 2019 год посвятили украинской культуре

В Австрии провозгласили 2019-й годом украинской культуры.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

«Уважаемые друзья! Как вы знаете, мы давно добивались провозглашения года украинской культуры в Австрии. В этом году мечта осуществилась. Год провозглашен», – говорится в сообщении.

Посол отмечает, что на прошлой неделе правительство приняло решение, что год будет проводить молодая команда Украинского института.

По его словам, на проект выделены серьезные средства.

В программе года культуры предусмотрено, в частности, фотовыставку, концерты украинской музыки, дни украинского кино в апреле, украинский стенд на книжной ярмарке, показы моды и литературный фестиваль.
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культураАвстрияУкраинаАлександр Щербановости Украины
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