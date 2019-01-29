УСБУ в Ровенской области заблокировало контрабанду наркотических веществ из Евросоюза

Сотрудники управления СБ Украины в Ровенской области блокировали контрабанду прекурсоров из одной из европейских стран.

Об этом собкору ИA ZIK сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Ровенской области Инна Илючок.

Досудебным следствием установлено, что двое жителей Волынской и Ровенской областей покупали в Европе медицинские препараты с содержанием псевдоэфедрина, который является прекурсором для изготовления психотропных препаратов.

Правоохранители задержали волынянина на таможенном посту «Краковец» Львовской таможни. В багажном отсеке автомобиля злоумышленника правоохранители обнаружили почти три с половиной тысячи псевдоэфедриносодержащих таблеток. Изъятые запрещенные к обороту препараты направлены на экспертизу.

Другого участника противоправной схемы правоохранители задержали во Львове в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства открытого 26 января по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 311 Уголовного кодекса Украины обоим задержанным сообщено о подозрении. В отношении перевозчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

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