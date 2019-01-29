Украинцы и дальше смогут бесплатно выбирать семейного врача, – Минздрав

За подписание декларации с врачом первичной медицинской помощи не надо платить.

Об этом заявил пресс-секретарь Минздрав Александр Ябчанка, сообщает «Укринформ».

«Информация о том, что подписание деклараций с семейным врачом будет платным, не соответствует действительности. Не было, нет и не будет дедлайна относительно избрания врача первички. Вы можете его выбрать и в этом году, и следующем. Каждый украинец в любое время может переизбрать своего врача», – отметил Ябчанка.

Он призвал украинцев, которые еще не выбрали своего врача, в ближайшее время это сделать.

«Для того, чтобы иметь доступ к бесплатной диагностики, к полноценной медицинской помощи, надо подписать декларацию с врачом первички. Он направляет вас на вторичный уровень медпомощи», – сказал Ябчанка.

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