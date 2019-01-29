Украинского политзаключенного Кремля Евгения Панова доставили в СИЗО Омска

Украинца Евгения Панова, осужденного крымским «судом» к 8 годам колонии строгого режима по так называемому делу «украинских диверсантов», после четырехмесячного этапа доставили в следственный изолятор Омска.

Об этом со ссылкой на украинского консула на Панова странице в Фейсбуке сообщила мать политзаключенного Вера Котелянец.

«Сегодня, 29.01, по сообщению украинского консула в Новосибирске, Женю этапом привезли в Омск. На этапе был почти 4 месяца. Это такие русские пытки над украинцем Евгением Пановым. Почти 4 тыс. км от дома», – говорится в сообщении.

Брат Панова Игорь Котелянец сообщил Крымской правозащитной группе, что сейчас украинец находится в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет известно, в какую именно колонию его поместят.

Как сообщалось, 5 декабря 2018 года осужденного по делу «украинских диверсантов» политзаключенного Панова этапировали из аннексированного Крыма в Москву. В Москве Панов находился в СИЗО-1 «Матросская тишина», где его навестил украинский консул.

Во время этапирования в сибирской колонии родные заключенного по несколько недель не имели информации о его местонахождении.

25 октября Верховный суд России оставил в силе приговор политзаключенному Евгению Панову, незаконно осужденному в аннексированном Крыму по «делу диверсантов» к 8 годам колонии строгого режима.

ФСБ России 10 августа 2016 года заявила о задержании 7 августа «организатора терактов» и ликвидации «агентурной сети Главного управления разведки Украины», членом которой якобы является гражданин Украины Панов Евгений Александрович.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж, передает «Укринформ».

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