Украина и Беларусь утвердили годовой план демаркации границы

Украина и Белоруссия подвели итоги выполнения работ на государственной границе между двумя странами в прошлом году и утвердили план демаркации на 2019 год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, план был утвержден на 20-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии в Гомеле.

«В этом году продолжатся работы по очистке полосы крепления белорусско-украинской границы и установки пограничных знаков. Кроме того, демаркационная комиссия будет изучать вопрос вынесения государственной границы с карты на местность и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС», – указано в сообщении.

Справка.

Демаркация границ (лат. demarcatio – разграничение) – проведение линии государственной границы на местности с обозначением его специальными пограничными знаками в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним картами и описаниями.

Демаркация осуществляется совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.

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