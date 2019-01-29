Украина чтит 101 годовщину подвига школьников и студентов под Крутами

Сегодня, 29 января, в Украине отмечают День памяти Героев Крут – школьников и студентов, погибших защищая родину в бою с превосходящими подразделениями Красной Гвардии 29 января 1918 года.

«Битва под Крутами – символ героизма украинской молодежи. Тогда холодный январский день 1918 года в неравном бою против превосходящих сил врага выступили совсем юные, но непокоренные защитники своей Родины», – напоминает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Оценивая военные и политические последствия боя под Крутами, историки настаивают, что в этом случае нельзя говорить о поражении:

«Соотношение сил составляло 1 к 10 не в пользу украинцев, а соотношение потерь – 1 к 3 в пользу украинцев», – подчеркнул глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Бой под Крутами сдержал большевистское наступление на 4 дня. И это были решающие дни для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания Украины – благодаря этому стало возможным заключение Брест-Литовского мира, что de-facto означало международное признание украинской независимости. Это был бой за будущее, который показал, что Украина стала возможной именно благодаря армии», акцентировал Владимир Вятрович

Справка ИA ZIK.

В начале января 1918 года большевики установили контроль в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях и развернули наступление на Киев. Наступление большевистские войска вели двумя группами: одна вдоль железной дороги Харьков-Полтава-Киев, вторая – в направлении Курск-Бахмач-Киев. В Бахмаче обе группы объединились.

Центральная Рада УНР в своем подчинении имела отдельные части бывшей русской армии, которые были украинизированы, а также сформированные из добровольцев подразделения, среди которых стоит назвать курень Сечевых стрельцов во главе с Евгением Коновальцем, отряды свободного казачества, и сформированные Симоном Петлюрой Гайдамацкий Кош Слободской Украины. Именно добровольцы стали опорой Центральной Рады.

25-27 января 1918 года ожесточенные бои развернулись за станцию Бахмач. Оборона этого города стала одной из героических и малоизвестных страниц в истории освободительной борьбы украинского народа.

Украинские войска вынуждены были оставить Бахмач и отступить к станции Круты. На подкрепление украинским частям в Круты была направлена Первая Украинская юношеская (юнкерская) школа имени Богдана Хмельницкого в составе четырех сотен (400-450 курсантов и 20 старшин (офицеров). К юношам школы присоединилась первая сотня (116-130 человек) вновь созданного добровольческого Служебного Студенческого куреня сечевых стрельцов. Значительная часть студентов и гимназистов не имела достаточной военной подготовки, были плохо вооружены и экипированы. К курсантам юношеской школы, студентам и гимназистам присоединилось еще около 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина.

В общем, по разным подсчетам, в Крутах 29 января 1918 года находилось от 420 до 520 украинских воинов и юношей и студентов, которые имели на вооружении до 16 пулеметов, бронепоезд под командой сотника М. Ярцева и боевой поезд сотника С. Лощенко.

Около шести часов продолжался бой с превосходящими русскими войсками, общей численностью около 4800 человек.

После боя, пользуясь сумраком, украинские войска организованно отступили со станции Круты к эшелонам. 27 студентов и гимназистов – один взвод – во время отступления попали в плен. И на следующий день они были расстреляны или замучены. Расстрел студентов под Крутами был одним из первых случаев расправы над пленными в годы русско-украинской войны, которая началась в декабре 1917-го и продолжалась с перерывами до ноября 1921 года. Он показал, что россияне ведут эту войну по другим правилам, ведь на фронтах Первой мировой воюющие стороны придерживались международных Женевских конвенций в отношении пленных, согласно которым последним гарантировалась жизнь.

Тела погибших студентов и гимназистов из-под Крут были перевезены в Киев, где 19 марта 1918 года торжественно похоронены на Аскольдовой могиле. Участие в траурном митинге на Аскольдовой могиле приняли государственные и политические деятели УНР, представители интеллигенции.

По современным подсчетам потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших.

Потери большевистских войск под Крутами были значительными, достигали только убитыми 300 солдат.

Отступая, крутянцы взорвали мосты и железнодорожное полотно и этим задержали большевистское наступление. Задержав врага на четыре дня, они позволили заключить Брест-Литовский мир, который de-facto означал международное признание украинской независимости.

Трагическая гибель студенческого куреня под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину. Уже в марте 1918 года, после подписания Брестского мирного соглашения, при немецкой оккупации Украины и с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центрального Совета от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве. Тела 28 воинов-студентов были перевезены в места, где прошла панихида и погребение. На церемонии выступил Михаил Грушевский, который назвал этот поступок киевской молодежи героическим.

Павел Тычина написал стихотворение, посвященное чествованию павших – «Памяти тридцати». После этого о подвиге молодежи под Крутами в Украине было забыто более чем на 70 лет. Только 29 января 1991 года по инициативе Народного руха Украины, Студенческого союза, других национально-демократических организаций в Крутах был установлен березовый крест и состоялся первый небольшой общественный митинг.

На государственном уровне чествовать память героев Крут начали в Украине лишь в 2004 году. За год доэтого, в январе 2003 года Президент Леонид Кучма подписал распоряжение «О чествовании памяти героев Крут».

В период президентства Виктора Ющенко празднование годовщины боя под Крутами превратилось в масштабное событие. Участие в многолюдных торжествах принимали высшие должностные лица государства, политики, представители общественности.

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