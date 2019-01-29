Ученые нашли самое холодное место во Вселенной

Ученые обнаружили самое холодное место во Вселенной. Оно расположено не на других планетах или галактиках. Самое холодное место во Вселенной находится на Международной космической станции.

Об этом сообщает mydim.ua.

В 2018 году на этой космической станции разместили уникальный холодильник. Он имеет название лаборатория холодного атома Cold Atom Laboratory (CAL). Благодаря этому устройству можно будет получить самую низкую температуру во Вселенной. Лаборатория принадлежит американскому космическому агентству НАСА.

Его доставили на борту космического грузовика Cygnus. Внутри этой морозильной камеры можно найти электромагнитный нож, вакуумную камеру и лазеры.

Холодильник создали для замораживания атомов газа. Инструмент представляет собой относительно небольшую коробку, внутри которой содержится система лазеров и электромагнитов. При этом температура заморозки будет в 100 млн раз ниже, чем в космосе.

В дальнейшем ученые будут изучать ледяные атомы, чтобы понять природу гравитации. Во время охлаждения атомов до экстремальных температур они будут формировать определенное состояние вещества называется конденсатом Бозе – Эйнштейна. Благодаря условиям низкой гравитации на МКС охлажденные атомы можно будет поддерживать в состоянии полной заморозки от 5 до 10 секунд.

О результатах этих экспериментов мы наверняка услышим еще не скоро, но они могут привести к потенциальным открытиям, которые изменят ход истории.

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