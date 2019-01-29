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вторник, 29 января, 2019, 16:43 Спорт
Три украинки сыграют на теннисном турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Организаторы престижного теннисного турнира в городе Индиан-Уэллс (США) объявили заявку теннисистов, которые 4-17 марта будут вести борьбу за титул.

В женском списке трое украинок – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская, сообщает sportarena.com.

«Положение Свитолиной и Цуренко в рейтинге позволяет им рассчитывать на прямое попадание в основную сетку соревнований, а 18-летней Ястремській, вероятнее всего, придется пройти через квалификацию», – отмечается в сообщении.

В прошлом году победителями турнира в одиночном разряде стали японка Наоми Осака и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Напомним, лучшие украинские теннисистки принимали участие в нынешнем Открытом чемпионате Австралии. Свитолину в 1/4 финала остановила Осака, Ястремскую – американка Серена Уильямс в 1/16, а Цуренко во втором раунде уступила американке Аманде Анисимовой.

 
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