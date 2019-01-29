Супрун объяснила, как избежать сердечных заболеваний

Для поддержания здоровья сердца и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо заниматься спортом, есть здоровую пищу и регулярно консультироваться с врачом.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, сердце будет очень благодарным, если вы будете:

физически активны не менее 30 минут ежедневно

есть больше овощей, фруктов и клетчатки

употреблять меньше соли и насыщенных жиров

поддерживать здоровый вес

регулярно консультироваться с врачом

бросьте курить

Еще один важный пункт, который следует добавить к этому перечню необходимо рассчитывать риск сосудистых катастроф (инфаркта миокарда, инсульта и смерти от сосудистого заболевания). Для этого существуют специальные калькуляторы, с помощью которых это можно сделать самостоятельно. Хорошую подборку с такими инструментами подготовили INgenius.

«Обратите внимание, что в некоторых (но не во всех) калькуляторах нужно указывать общий уровень холестерина, уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) или показатели давления. Поэтому позаботьтесь, чтобы они были у вас заранее», – написала Супрун.

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Кроме этого, нужно ответить на общие вопросы – о наличии вредных привычек (курение), уровень физической активности, возраст и вес, семейный анамнез сердечно-сосудистых болезней, наличие других заболеваний или измерить индекс массы тела (измерить его можно здесь).

На основе ваших ответов инструменты могут рассчитать индивидуальный риск сердечно-сосудистых заболеваний на следующие 5, 10 или 20 лет. Чем больше информации вы имеете, тем более точный результат получите. Поэтому старайтесь отвечать на вопросы, внимательно и найти все показатели, необходимые для расчетов.

Калькуляторы созданы для того, чтобы вы осознавали риски для вашего здоровья, если продолжите свой привычный образ жизни. В конце расчетов можно получить советы, как изменить образ жизни, чтобы сердце и сосуды были в порядке. Но список лекарств, которые потенциально вам помогут.

Если риск повышен даже умеренно – обязательно обратитесь к врачу. Врач расскажет как действовать в вашем случае, при необходимости назначит дополнительные обследования или направит к кардиологу.

«Помните, универсальной таблетки для профилактики болезней сердца и сосудов не существует! Впрочем, здоровый образ жизни и контроль рисков имеют доказанную эффективность», – резюмировала У. Супрун.

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