Суд изучает доказательства причастности вице-мэра Одессы к трагедии в лагере «Виктория»

Приморский райсуд Одессы под председательством Вадима Коваленко продлил 29 января исследовать документальные и другие доказательства вины вице-мэра Зинаиды Цвиринько, которой досудебным следствием инкриминируется служебная халатность.

Об этом сообщает Укринформ.

«Будем исследовать полностью все собранные следствием материалы, содержащиеся во втором томе. Стоит ли ограничиться теми документами, которые непосредственно касаются подсудимой Цвиринько?» – обратился председательствующий к представителям сторон.

По мнению прокурора Романа Чередника, осматривать и исследовать все документы вряд ли целесообразно. С этим согласились также представители интересов семей пострадавших.

Однако адвокат подсудимой Александр Веселов заявил, что некоторые документы содержат важные для защиты сведения. «Считаю, что все документы необходимо озвучивать и исследовать, потому что они могут свидетельствовать о непричастности подсудимой к трагедии в «Виктории», – подчеркнул защитник.

Среди собранных документов, которые озвучил прокурор, деловая переписка заказчика – Управления капитального строительства горсовета – с подрядчиками, акты экспертиз выполнение работ по реконструкции корпусов оздоровительного лагеря, отчеты, касающиеся мер пожарной безопасности, и другие документы.

«Все указанные документы не имеют отношения ни к деятельности подсудимой Цвиринько, ни к инкриминируемого ей обвинения в служебной халатности. Потому что вопросы реконструкции не входило в круг обязанностей Цвиринько», – выразил мнение адвокат Веселов после ознакомления с документами второго тома уголовного производства.

Однако другие участники процесса возразили, поскольку именно Цвиринько была ответственной в горсовете за пожарную безопасность.

Следственный судья Коваленко предложил продолжить исследования доказательств. содержащиеся в остальных 11 томов на следующих заседаниях.

В Киевском и Приморском райсудах Одессы продолжается судебное расследование в уголовных процессах по статьям 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), 366 (служебный подлог) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры, содержится под стражей экс-директор лагеря «Виктория», привлечены к ответственности его заместителя и старшую воспитательницу, которая была ответственной за пожарную безопасность в лагере. В халатности подозревают двух инспекторов Киевского районного подразделения ГСЧС и других госслужащих.

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