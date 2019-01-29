Степана Барну заинтересовало, или «Новый курс» – для Украины, или для Путина?

Тех политиков, которые сейчас рассказывают о развитии ВСУ или о «новом курсе» прежде всего, нужно спросить, что они сделали для того, чтобы Вооруженные силы Украины были, или же какой этот курс и в каком направлении?

На этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK отметил председатель Тернопольской ОГА Степан Барна.

Гость программы, отвечая на вопросы зрителей относительно баллотирования и поддержки на следующих президентских выборах действующего Президента Украины Петра Порошенко, вспомнил, что ранее в Тернопольской области действовал Чертковский военный аэродром. Этот объект, с его слов, был одним из базовых военных аэродромов Западной Украины.

«Знаете, когда он был уничтожен? Я вас удивлю – он был уничтожен после Оранжевой революции. Как вы думаете, а кто в то время был министром обороны Украины? Или кто был Премьер-министром Украины? С этого надо начинать: когда мы говорим о конкретных вещах, то мы должны сначала тех политиков, которые сегодня рассказывают про «новый курс» или о развитии ВСУ, спросить, что они сделали для того, чтобы ВСУ были, или какой этот курс и в каком направлении? Или это «новый курс» для Украины, или «новый курс» для Путина?» – поинтересовался председатель Тернопольской ОГА.

Степан Барна также обратил внимание на то, что позиция Путина совпадает с позицией многих политиков из оппозиции.

«Вы видите позицию Путина. Сегодня Путин и Кремль видят одного врага – это Петр Порошенко. Каким-то странным образом это совпадает с позицией многих популистов-оппозиционеров», – заявил председатель ОГА.

Как сообщалось, по данным соцопроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, безоговорочными лидерами первого тура президентских выборов стали председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Их рейтинги практически сравнялись – 17,4% и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении.

Напомним, 29 января Петр Порошенко объявил, что будет подавать свою кандидатуру на президентских выборах 31 марта.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.