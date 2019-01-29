США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

Федеральное правительство США предъявило обвинения компании Huawei в ряде преступлений, среди которых промышленный шпионаж, финансовое мошенничество, нарушения санкций и препятствование правосудию.

Об этом сообщает 24tv со ссылкой на издание BBC.

Отмечается, что обвинения Huawei были предъявлены в Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон). Прокуратура в Сиэтле утверждает, что дочерние структуры Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для проверок смартфонов. Технические специалисты Huawei якобы фотографировали указанное оборудование и похитили некоторые его элементы.

В США считают, что Huawei рассчитывали создать собственные системы, аналогичные тем, что были у T-Mobile.

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, в Нью-Йорке компанию Huawei и нескольких ее сотрудников обвиняют в финансовом мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций США в отношении Ирана.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер заявил, что США благодарны Канаде за содействие в деле финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и добиваются его выдачи.

Как уже сообщалось, в декабре канадская власть задержала финансового директора Huawei в Ванкувере. Это было сделано согласно существующему в США договором с Канадой о выдаче. США сейчас добиваются ее экстрадиции. Мы благодарны правительству Канады за настойчивость и строгое соблюдение закона,– сказал Уитэкер.

На вопрос о том, сможет ли Huawei продолжать бизнес в США, если Мэн Ваньчжоу будет осуждена, Уитэкер не дал прямого ответа, отметив, что в США существуют соответствующие правила того, каким образом лица, осужденные за преступления, могут участвовать в экономической деятельности.

США должны направить Канаде запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу до 30 января.

Huawei – один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиарда юаней (более 7,5 миллиарда долларов).

Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

Что происходит с компанией Huawei?

6 декабря 2018 года в Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Задержание произошло в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В Китае остро отреагировали на арест гендиректора компании пригрозив жителям города Шеньжень (где расположена штаб-квартира компании Huawei) конфисковывать устройства Apple и увольнять тех, кто откажется их отдавать.

18 января правительство Нидерландов заявил, что в 2019 году будет принято решение по ограничению китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в участии в построении сети 5G в Нидерландах.

19 января компания Bloomberg заявила, что администрация Дональда Трампа подготовила указ, который значительно усложнит работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США.

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