Соратник Порошенко нашел слабое место у Зеленского-кандидата

У каждого из топ-политиков есть свое устойчивое электоральное ядро – их сторонники. Такого ядра у Владимира Зеленского пока что нет – он пытается его сформировать.

На этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK отметил первый заместитель председателя парламентской фракции БПП Игорь Кононенко.

Нардеп, комментируя отказ лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука участвовать в президентской гонке, отметил, что ему неизвестно, певец дальнейшем будет поддерживать ли на президентских выборах действующего Президента Петра Порошенко. Игорь Кононенко вспомнил, как ранее Святослав Вакарчук, составляя депутатский мандат, обнародовал заявление, в котором о политике говорилось с отвращением.

«Я считаю, это мое личное, что политика – это не его», – убежден первый заместитель председателя парламентской фракции БПП.

Гость программы отметил, что если позиция Вакарчука относительно политики изменилась, то такой авторитетный человек в этой сфере будет нелишний. В то же время, подчеркнул он, певец для себя должен решить, что он постоянно будет заниматься политикой, а не творчеством.

Что же касается еще одного кандидата на пост Президента – Владимира Зеленского, как отметил Игорь Кононенко, «фактор Зеленского» является непонятным.

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«У каждого из политиков из топ-5 или топ-7 есть свое устойчивое электоральное ядро – их сторонники. Каждый из них пытается это поле расширить. Ядра у Зеленского пока нет. Он пытается его сформировать. Удастся ли это ему, или не удастся, какие шаги он будет делать уже не как комик, а как серьезный человек, который говорит конкретные серьезные вещи? Политик, хочет он или не хочет, обязан отвечать на конкретные серьезные вопросы. А здесь с «шуточками-прибауточками» трудно будет», – спрогнозировал Игорь Кононенко.

Напомним, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост Президента Украины в 2019 году.

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем заявил, что на выборах Президента Украины Святослав Вакарчук может поддержать или Анатолия Гриценко, или Андрея Садового.

Добавим, недавно Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и пообещал привести в украинскую политику новые лица.

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