Следователь по делу Зайцевой всячески пытался снизить ей срок наказания, – журналистка

Прокурор не исключает дело против следователя Волкова, который расследовал ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

«Вот так заявление, можно сказать сенсация! Больше года после ДТП, прокуроры все видели, экспертизы без ответов принимали, принимали во внимание и основывали на них обвинения, добавляли смягчающие обстоятельства Зайцевой, не добавляли удручающие. И наконец, не исключающих производство», – говорится в ее сообщении.

Накануне во время судебного заседания допросить Волкова в суде требовал адвокат Дронова, и судья отказал.

По словам экспертов, именно Волков не передал им документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состояние Зайцевой.

«В суде Федирко проговорилась, что именно Волков звонил ей несколько раз и говорил, сколько брать мочи и крови – позже биоматериала почему-то не хватило для исследований. Скорость не установлена, красный автомобиль, с которым могли быть гонки у Зайцевой, не найден и еще много чего не установлено и не найдено. И я уверена, сегодняшнее заявление прокуроров популистское, оно – чтобы сбить градус перед приговором», – подчеркнула журналистка.

Как известно, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

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