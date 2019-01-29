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вторник, 29 января, 2019, 15:33 Экономика
Северный поток-2 планируют достроить до конца текущего года, – финдиректор Nord Stream

Первую нитку газопровода «Северный поток-2» планируют достроить в ноябре 2019 года.

Об этом на Европейской газовой конференции заявил финдиректор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Коркорана, в этом году Nord Stream 2 AG планирует получить разрешение на прокладку газопровода в датских водах и уже к концу года завершить строительство.

«Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре», – отметил Коркоран.

Напомним, в США считают, что газопровод «Северный поток-2» осложнит урегулирование украинского вопроса.
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РоссияСеверный поток-2новости Украиныновости экономики
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