Сессия райсовета так и не смогла рассмотреть увольнение главного врача Жидачевской РБ

Сегодня состоялась сессия Жидачевского районного совета (Львовская область), на которой должны были рассматривать заявление об увольнении главного врача Жидачевской ЦРБ, за время руководства которого в больнице произошло несколько летальных случаев. В частности, речь идет о ненадлежащем исполнении медиками своих обязанностей, вследствие чего скончался 12-летний Роман Кулак, а также смерть роженицы во время кесарева сечения. И слушание завершилось безрезультатно.

Об этом корреспонденту ИА ZIK сообщил отец мальчика Владимир Кулак.

По его словам, на сессию едва собрался кворум депутатов, часть которых однозначно поддерживала главного врача Богдана Бойчука. Поэтому обсуждения, а тем более голосование, не имело смысла. По мнению господина Владимира такая ситуация сложилась не случайно. И еще есть определенные надежды на следующую сессию, которая состоится в четверг, 31 января, и на которой будет присутствовать большее количество депутатов.

Напомним, ранее Жидачевская районная рада выражала публичную поддержку главному врачу больницы, отправив письмо с положительной характеристикой врача следователю судьи Галицкого районного суда города Львова. Так что то, что сегодня сессия завершилась безрезультатно – вполне ожидаемо.

29 декабря 2017 года Президент подписал Указ «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения». В перечень стипендиатов попал также главный врач Жидачевской районной больницы Богдан Бойчук.

Лишь после огласки со стороны отца мальчика Владимира Кулака, журналистов и народных депутатов 3 января состоялось заседание конкурсной комиссии Минздрава Украины, где было принято решение отозвать представление по Богдану Бойчуку.

На этом в Минздраве не остановились и добились от Кабинета Министров отзыв кандидатуры скандального врача.

6 ноября 2018 года Президент подписал указ о лишении стипендии Главному врачу.

12-летний Роман Кулак умер 27 июня 2017 года. Ему не смогли вовремя диагностировать в Жидачевской районной больнице скрут тонкой кишки.

Предварительные выводы медицинского расследования были обнародованы 25 сентября 2017 года, а 6 октября эксперты предоставили конечную резолюцию. Они отметили, что смерть наступила вследствие нарушения работы жизненно важных органов и сильную токсикацию организма. Причиной смерти стала гангрена тонкого и части толстого кишечника. Виновными в неправильном диагностировании и лечении пациента были признаны медики Жидачевской районной больницы.

7 декабря, клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения дала оценку действиям медиков Жидачевской районной больницы, которые привели к смерти Романа Кулака. Выводы КЭК МЗ, в основном, совпали с докладом Департамента здравоохранения ЛОГА, в которой однозначно была признана вина врачей из Жидачева.

Также в этой же Жидачевской больнице 28 декабря 2018 года во время операции кесарева сечения скончалась молодая женщина – полиция открыла уголовное производство по факту смерти роженицы.

Тогда Богдан Бойчук впервые написал заявление об увольнении, которое впоследствии отозвал.

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