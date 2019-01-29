Сегодня годовщина со дня смерти Елизаветы – дочери Ярослава Мудрого, жены норвежского короля

29 января 1076 на 51-м году почила старшая дочь Ярослава Мудрого Елизавета, жена норвежского короля Харальда Сурового, короля Дании Свена Эстридсена.

15-летним Гаральд попал в Киев. Долгое время он жил при киевском дворе, где увидел блондинку-княжну и влюбился навсегда. Как настоящий рыцарь, Харальд сочинил песню в честь «русской княжны с золотыми волосами». Молодые влюбились, викинг посватался, но не мог князь отдать дочь «за никого». Поэтому поклявшись друг другу в верности молодые попрощались. Гаральд отправился в турне по Черному морю и тогда еще нашему Крыму. 15 лет он в отчаянных морских походах собирал лавры для венка, складывал к ногам возлюбленной стихи, которые стали песнями. И Византии Харальд служил, Черное и Средиземное море покорил, в Африке побеждал. И отовсюду он собирал золото и драгоценные камни и отсылал (как в банк) князю Ярославу, – пишет uahistory.

Наконец богатств стало столько, что молодые поженились.

Только отгуляли свадьбу старшей дочери, к Ярославу Мудрому стали в очередь сваты к средней Анастасии и младшей Анне. Выдал князь среднюю дочь за короля Венгрии Андроша I, Анну – за короля Франции Генриха I и стал тестем Европы.

Гаральд стал соправителем конунга Магнуса Доброго, впоследствии конунгом Норвегии Харальдом Суровым (1047-1066 гг.). Король Харальд был убит 16-29 сентября 1066 года в битве под Гастингсом, после десанта нормандских королей под предводительством Вильгельма Завоевателя на Англию.

У Елизаветы и Гаральда было две дочери, Ингигерда и Мария, одна из них вышла замуж за Вильгельма Завоевателя. Сын Харальда и Елизаветы Олаф Бонд (Олаф Спокойный) правил в Норвегии в 1066-1093 гг.

Чтобы подкрепить положение сына, вдова Елизавета в 1067 г. вышла за датского конунга Свена II Эстридсена. Она была третьей женой Свена II и, возможно, матерью его младшей дочери Елены-Гунхильды.

Сын Свена – Олаф I (король Дании в 1086-1095 гг.) женился на дочери Гаральда III и Елизаветы – Ингигерде, что еще прочнее укрепило норвежско-датский союз.

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