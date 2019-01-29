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вторник, 29 января, 2019, 15:51 События
СБУ заявляет о разоблачении попыток вербовки Россией украинских военных

Сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ разоблачили многочисленные факты попыток спецслужб РФ вербовки военнослужащих-секретоносителей Вооруженных Сил Украины для получения разведывательной информации в оборонной сфере Украины.

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВС Украины с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Донбасса, посещение дипучреждений РФ в Украине.

Спецслужбы РФ для вербовки украинских военных употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членам их семей. Оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства.

СБУ в очередной раз предостерегает граждан Украины избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Отмечается, что согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины «освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче».

СБУ настоятельно рекомендует гражданам Украины, попавшим в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербовального характера, незамедлительно обращаться в органы СБ Украины.

 
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армияСБУРоссияспецслужбывербовкановости Украины
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