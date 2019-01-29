СБУ: Документы наемников «ЧВК Вагнера» подтверждают – это тайный отряд разведки РФ

Россия продолжает цинично врать, пытаясь оправдать свои преступления, совершенные по всему миру. Кремль не перестает «орать», что его вооруженные подразделения ГУ ГШ ВС РФ не защищают диктаторские режимы в Судане, Сирии и не причастны к убийству журналистов в ЦАР, которые пытались пролить свет на их «засекреченную» деятельность.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«25 января Служба безопасности Украины обнародовала материалы, которые свидетельствуют, что российские наемники и вооружение доставляется в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» – коммерческой структуры «повара Путина» Е.Пригожина», – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно через ООО «М Инвест» осуществлялось заказ билетов для пассажиров этих авиарейсов 223 летного отряда МО РФ, которыми оказались сотрудники внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнер». С августа до декабря 2018 года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и других африканских стран на ротационной основе было переправлено 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня в распоряжении Службы безопасности Украины.

СБУ публикует часть имеющихся сведений, в частности обнародовала первый список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.

Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников «ЧВК Вагнера» свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялись централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, которое также выдавало документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ «Петрова» и «Боширова» – исполнителей химической атаки в британском Солсбери. При этом номера паспортов нескольких сотен «вагнеровцев» также отличаются между собой лишь последними цифрами.

Источник: СБУ

Источник: СБУ

«Серия и номера загранпаспортов наемников «ЧВК Вагнера», а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, который именно «шпиль» в Судане или ЦАР они посещали», – отметил Председатель СБУ Василий Грицак.

СБУ также установлено, что в состав африканских ротаций «ЧВК Вагнера» российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик.

Источник: СБУ

Кроме этого, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданскую «командировку» ЧВК «Вагнера» предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, которые в вознаграждение за содействие российскому агрессору получили гражданство РФ.

Источник: СБУ

Также установлено, что одним из направлений пополнения ЧВК «Вагнера» является вербовка российскими спецслужбами близких родственников российских наемников. В целом СБУ задокументировано более 112 человек, для которых «российский бизнес на крови» стал семейным делом.

Источник: СБУ

Показательно, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности – штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР.

Источник: СБУ

СБУ также установлено, что с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане «пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ» при участии бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года изменили украинскому народу, перешли на сторону российских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

Источник: СБУ

Источник: СБУ

Источник: СБУ

Источник: СБУ

Источник: СБУ

«СБУ продолжит документировать преступную деятельность каждого российского террориста и предателя Украины независимо от места их пребывания. Справедливое наказание за совершенные преступления против украинского народа лишь дело времени», – подчеркнул Глава СБУ Василий Грицак.

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