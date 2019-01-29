СБУ блокировала вывоз из Украины двигателей для военных вертолетов

Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры блокировали незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в рамках официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для осуществления необходимого ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и было передано для реализации коммерческой структуре.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, находящейся под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара почти в один миллион американских долларов. Также дельцы гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции.
Правоохранители задержали дельцов в Запорожье во время попытки реализовать заказчику четыре двигателя.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия, в частности, проводятся обыски по местам жительства и работы задержанных. Решают вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Проверяют информацию о возможной причастности фигурантов производства в противоправных сделок с страной-агрессором.