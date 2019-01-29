Сбербанк начал реструктуризацию долгов АЗС WOG

Сбербанк начал процедуру реструктуризации долгов ООО «ВОГ Трейдинг» и связанного с ним ООО «Транс Импорт Сервис».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Секретариат финансовой реструктуризации.

Процедура продлится до 29 апреля 2019 года.

Напомним:

В октябре 2018 года было зарегистрировано уголовное производство, в котором шла речь о договорах об открытии «Сбербанком» непокрытых аккредитивов на 20 миллионов долларов для компании, связанной с сетью WOG.

В этом уголовном производстве речь шла о том, что 18 августа 2014 года на основании договора кредитной линии №124/48-1 ООО «ВОГ Трейдинг» получило кредит от Сбербанка, размером 20 миллионов долларов.

В ноябре 2018 года в WOG заявляли, что выполняют все свои кредитные обязательства своевременно и в соответствии с договорами. В сообщении уточнялось, что на тот момент финобязательства WOG реструктуризированы на 10 лет в банке ПУМБ и на 15 лет – в Укрэксимбанке.

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