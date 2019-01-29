Саврук: Этап перехода к новой динамики развития Украины еще не закончен

Новые угрозы для Украины постоянно появляются. Но самое главное – страна показывает положительные результаты в развитии.

Об этом сказал декан Киево-Могилянской бизнес-школы Александр Саврук во время форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который транслировал телеканал ZIK.

«Украина проявила лидерство высшего сорта, ввиду личности, которые взяли на себя ответственность за судьбу государства во время Революции Достоинства, враждебной экспансии, перехода к другой логике управления», – отмечает Александр Саврук.

Лидеры страны не только удержали баланс в стране, но и задали положительный вектор развития как в экономике, так и духовной, социальной сферах жизни, отмечает декан Киево-Могилянской бизнес-школы.

«Нашими партнерами стали лидеры стран, которые несут ответственность за развитие глобальных систем. На другом уровне сотрудничество с НАТО. Во время различных этапов своего развития Украина не всегда была успешной в таких поворотных моментах. Мы осознаем, что переход в новую динамику развития еще не закончен, а серьезные угрозы – присутствуют. Мы осознаем, что новые угрозы появляются, но самое главное – страна показывает результаты в развитии», – говорит Александр Саврук.

Также декан Киево-Могилянской бизнес-школы обращает внимание на экзистенциальный контекст воина на линии фронта.

«Ситуация жизни и смерти. Ответственность за это ощущается не только людьми на востоке. Ключевой вопрос смысловое: «Ради чего все это?»», – говорит Александр Саврук.

Кроме того, декан Киево-Могилянской бизнес-школы рассказывает про долгосрочные цели.

«О чем мы можем мечтать? Наверное о том, что в центре страны, которую защищает наш воин, стоит человек, его развитие, возможность самореализации. Также то, что Украина будет равной среди демократически развитых стран, внуки будут жить в своем государстве. А языки, которые учат наши дети, понадобятся не для того, чтобы ехать на поиски работы и учебы, а для того, чтобы принимать гостей со всего мира, предлагая здесь сотрудничество в бизнесе. Мечтаем о том, чтобы на пенсии можно было бы радоваться правнуками, жить с новыми персональными творческими планами в здоровье и покое», – отмечает Александр Саврук.

Декан Киево-Могилянской бизнес-школы подчеркивает: необходимо, чтобы воин был уверен, что ему в спину не ударят. Ведь проблем в стране много, а линия фронта не только на грани физического противостояния – есть еще политический, культурный, информационный замеры борьбы.

«Такое сложное направление, как международная дипломатия, требует того уровня способности, что и требует глобальный взаимосвязанный мир. Мир меняется настолько, что роль традиционных центров влияния уже тоже изменился. Правила игры отличаются. Правила игры мироустройства кто-то меняет сознательно», – говорит эксперт.

Сегодня создаются структуры нового типа, открытые системы, которые пронизывают границы стран, отмечает Александр Саврук.

В то же время, мир становится более фрагментирован.

«Смыслы и акценты меняются. Поэтому более важной становится роль президента как национального камертона, нравственного и профессионального лидера, представляя нас на цивилизационном разломе, показывает, что наш путь – правильный», – говорит Александр Саврук.

Ответственность гражданина, также растет, потому что создание и принятие решения происходит в общих горизонтальных поисках, действиях, отмечает декан.

«Помощь может прийти только тогда, когда мы заявим про свою четкую идентичность, осознание собственных стремлений. Новое общество требует другого качества инфраструктуры: от судов до независимых сми. Прозрачных правил игры, профессиональных институтов. Стиль управления должен быть не харизматично-командный, а с фокусом на системные, сбалансированные процессы», – говорит Александр Саврук.

Также должна быть конкуренция, разнообразие подходов и идей, культур, конфессий, убежден декан Киево-Могилянской бизнес-школы.

«Это принесет нам разнообразие решений, творчества и логики действий в мировой системе связей. Что беспокоит ответственного гражданина? Прежде всего то, что мы делаем. Мы должны были бы не латать дыры и проблемы каркасов прошлого. В то же время создавать будущее стоит без компромиссов, ведь речь идет о наших детях. Каждый на своем месте должен делать ответственные шаги», – говорит Александр Саврук.

На место государственного управленца придет человек, который будет творить Украину, обращает внимание декан Киево-Могилянской бизнес-школы.

«Такие люди среди нас есть. Нам надо только включить свое желание и волю, вывести людей со способностью архитекторов и создателей будущего на свои природные роли. Будущее начинается с нашего осознанного выбора», – добавляет Александр Саврук.

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