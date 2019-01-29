Россию предупредили: Маломуж указал на готовность Киева отбить атаку Москвы

Украина сделала России предупреждение, проведя в акватории Азовского моря обучение боевых самолетов.

Об этом «Апострофу» рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

По его словам, подобные демонстрации сил всегда проводятся в случае существования конфликта между странами.

«И в случае открытой агрессии или боевой операции Объединенные силы способны применять огневые ресурсы, чтобы дать отпор любой военной операции – например, если враг попытается провести операцию по захвату портов или наших кораблей. Поэтому, это в некоторой степени предупреждение России – предупреждение на уровне демонстрации учений. Это всегда делалось, когда было противостояние между различными странами, которые не вступали в прямое боевое столкновение. Демонстрируется готовность, чтобы показать врагу свою способность защищать территорию», – подчеркнул Маломуж.

Генерал также добавил, что украинские войска продемонстрировали готовность и слаженность.

«Это сдерживающий фактор, который на Россию действует психологически – мол, наши силы готовы к агрессивным действиям россиян», – пояснил он.

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