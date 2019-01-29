Российский минкульт уверяет, что украденная картина Куинджи получила незначительные повреждения

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», украденная из Третьяковской галереи, получила незначительные повреждения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, – передает Медуза.

«По предварительной оценке, есть незначительное повреждение в виде потертостей, причиненное преступником во время варварской перевозки картины», – сказал Кононов. По его словам, повреждения не критичны и будут устранены специалистами.

Напомним, картина «Ай-Петри. Крым» была похищена вечером 27 января с выставки Архипа Куинджи, который проходит в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Преступник на глазах посетителей снял полотно со стены и вынес из галереи. Подозреваемого задержали на следующий день.

32-летний Денис Чуприков, задержанный по подозрению в краже картины, признался, что решил совершить преступление, чтобы расплатиться с долгами. Сначала он говорил, что не совершал никаких преступлений.

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