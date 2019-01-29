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вторник, 29 января, 2019, 20:36 Политика
Россия отреагировала на слова Порошенко о «холодном мире»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у президента Украины Петра Порошенко был шанс «на глобальный мир» с РФ, которым он не воспользовался».

Об этом Захарова сказала в комментарии российскому агентству «РИА Новости», передает «Украинская правда».

«У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире – выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался», – заявила она.

«Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, – это так характерно для него», – сказала Захарова.

29 января президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь.

Порошенко также сообщил, что он будет баллотироваться на второй срок.
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РоссияПетр ПорошенкоУкраинановости Украиныновости политики
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