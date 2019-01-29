Роман Бессмертный принимает участие в выборах как самостоятельный игрок, – политолог Фесенко

Число зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины увеличилось вдвое – с 10 до 20. Можно прогнозировать, что рекорд по количеству зарегистрированных кандидатов в президенты будет побит.

Об этом пишет политолог Владимир Фесенко в блоге для «Украинской правды».

Фесенко убежден, что кроме фаворитов выделяются кандидаты, для которых президентская кампания – старт для парламентской. Которая, напомним, начнется сразу после того, когда станет известно имя нового президента Украины.

Однако, говорит политолог, в президентской кампании принимают участие и кандидаты с «особыми мотивами».

«Показательный пример такого кандидата Роман Безсмертный, который на прошлой неделе инициировал создание своей партии «Движение +380» и заявил о намерении зарегистрироваться для участия в президентских выборах», – пишет Фесенко.

Ранее Бессмертного к себе в команду приглашал кандидат в президенты Анатолий Гриценко, но, как известно, Безсмертный отказался от приглашения.

«От него ожидали присоединения к команде Гриценко, но он решил баллотироваться самостоятельно. Для чего? Думаю, что как опытный политик он все рассчитал. Роман Петрович примет участие в объединительных процессах перед парламентскими выборами. Но как самостоятельный игрок, а не как один из участников команды Гриценко. И приличный результат на президентских выборах должен ему в этом помочь», – говорит Фесенко.

Напомним, Роман Безсмертный объявил о создании своей партии «ДВИЖЕНИЕ +380», первый съезд которой состоялся 26 января. Там Бессмертный заявил, что его партия не вождистского типа, но сетевого строя». Бессмертный также заявил, что идет в президенты и на днях должен подать необходимые документы в ЦИК.

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