Рейтинг поддержки Порошенко продолжает расти, он уже точно проходит во второй тур, – эксперт

Поддержка действующего Президента Украины Петра Порошенко растет, и уже можно констатировать, что он гарантированно выходит во второй тур президентских выборов.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал блогер и политический эксперт Владимир Макаровский.

«Чем ближе дата выборов, тем напряженнее борьба кандидатов и все четче вырисовываются лидеры этой гонки. Причем, среди фаворитов все увереннее укрепляется действующий Президент, хотя еще осенью картина была иной. Однако уже в декабре 2018 опросы показали значительный «рост» Петра Порошенко – 13,8%. В то время, как рейтинг Юлии Тимошенко оставался стабильным – 16,1%. А Владимир Зеленский, наоборот, пошел на снижение – 8,8%. Эти данные представили Фонд «Демократические инициативы» им. Кучерива и Центр Разумкова», – написал Владимир Макаровский.

По его мнению, это не не случайность, и уже можно говорить о тенденции. Так, по данным соцопроса, проведенного Центром им. Драгоманова, поддержка Порошенко практически сравнялась с рейтингом его основного оппонента: 17,1% против 17,4% у Тимошенко.

«Это меньше статистической погрешности! Отставание же от лидеров в Зеленского, наоборот, значительно возросло, составив более 7%. Объяснить рост поддержки среди избирателей действующего президента можно его последними достижениями в делах церковных. Получение Томоса об автокефалии ПЦУ сказалось на рейтинге Порошенко, безусловно, положительно. Это решение действительно поддерживает большинство украинцев, люди понимают, что оно есть, без преувеличения, историческим», – отметил блогер.

В то же время, добавил он, штабу Тимошенко сложно противопоставить собственные достижения, поэтому она оказалась в «догоняющем» положении, повторяя лозунги Порошенко на свой лад. Впрочем, эта технология не доказала своей эффективности.

«Таким образом, можно констатировать, что во второй тур выборов президента гарантированно выходят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Причем пока сложно сказать, кто из них к моменту голосования будет выше в рейтингах. Исходя из тенденции, поддержка Порошенко, по дальнейшей активизации его предвыборной кампании, продолжит свой рост. В то время как Тимошенко, без использования ее штабом новых политтехнологий, скорее всего останется на текущем рейтинговом уровне», – резюмировал эксперт.

Напомним, по данным соцопроса Центра им. Драгоманова, которое проводили с 10 по 17 января, безоговорочными лидерами первого тура президентских выборов стали глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий Президент Украины Петр Порошенко. Их рейтинги практически сравнялись – 17,4 и 17,1% среди тех, кто планирует принять участие в волеизъявлении.

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