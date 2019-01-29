Провал приватизации и гастарбайтеры, – Кучеренко о реальном состоянии экономики

Если говорить о реальном состоянии экономики Украины, я могу выделить следующие вопиющие факты: первое – это полный провал приватизации, а второе – большое количество гастарбайтеров.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил экс-министр по вопросам ЖКХ (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко.

Бывший министр подчеркнул: реальное состояние украинской экономики не зависит ни от каких политических и партийных форумов.

«Если говорить о реальном состоянии экономики Украины, я могу выделить следующие вопиющие факты: первое – это полный провал приватизации. В Министерстве экономического развития признались, что они ничего не могут продать, потому что нет интереса инвесторов что-то покупать в Украине. Это полный провал! Это один яркий факт того, что происходит в экономике Украины», – отметил господин Кучеренко.

Второй факт, который характеризует украинскую экономику, по словам Алексея Кучеренко, – большое количество работников.

«К сожалению, именно они своими рекордными переводами из-за рубежа держат «на плаву» украинскую экономику. Но это очень временное явление. Да и структурно оно добивает экономику Украины, но поднимает экономику других стран», – прокомментировал экс-министр.

Он добавил, что для возврата инвестиционного климата в Украине, прежде всего, нужно, чтобы заработала судебная система.

«Это главный приоритет. Но судебная реформа была провалена. Также нужно, чтобы заработали антикоррупционные органы и Антимонопольный комитет. Очень важна в этом вопросе и работа Нацкомиссии по урегулированию энергетики. Вот это на сегодня главное», – подчеркнул Алексей Кучеренко.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал три главные проблемы, которые сдерживают инвестирование в Украину.

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